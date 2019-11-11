Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Меркель и Путин поговорили о Донбассе и саммите «нормандской четверки»

11 ноября 2019, 19:13

Меркель и Путин поговорили о Донбассе и саммите «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили подписание «формулы Штайнмайера» и разведение вооруженных сил на Донбассе, а также подготовку к саммиту в «нормандском формате».

В частности, Меркель и Путин подтвердили «настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в "нормандской четверке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате».

Как заявляют в Кремле, в ходе разговора была «подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины».

Еще одной темой разговора стали трехсторонние (Киев, Москва, ЕС) переговоры об условиях транзита российского газа через Украину.

Кроме этого, Меркель и Путин обсудили политику по Сирии и Ливии.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает возможным проведение саммита в «нормандском формате» до конца года. 

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что даты встречи лидеров «нормандского формата» все еще нет, несмотря на выполнение Киевом необходимых условий.

 

ТЕМЫ

Люди
Владимир Путин Ангела Меркель
Прочее
Нормандский формат

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:19
Социолог рассказал, как проводился последний опрос в Донецке и Луганске
16:50
Российский медиахолдинг опроверг, что их журналисты попали под обстрел на Донбассе
15:24
Разведение войск у Петровского завершилось
09:26
В Петровском, у которого проходит разведение, живут около 20 человек
08:06
Четыре человека пострадали в ДТП в Горловке
08:06
Беспилотник ОБСЕ был обстрелян над неподконтрольной Луганщиной
23:00
Главные новости Донбасса за неделю
16:46
В Макеевке произошел новый подземный толчок
12:09
Опрос: США и ЕС — в антирейтинге симпатий жителей ОРДЛО
22:50
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
16:07
Опрос: 73% жителей неподконтрольного Донбасса не хотят видеть украинские партии на выборах
14:45
Треть жителей ОРДЛО считают выгодной интеграцию с РФ
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
12:36
67% жителей оккупации готовы участвовать в выборах на Донбассе
12:28
76% жителей оккупации считают, что на Донбассе — внутриукраинский конфликт
все новости
20:52
За последний месяц действия власти перестали поддерживать 20% украинцев
20:19
Социолог рассказал, как проводился последний опрос в Донецке и Луганске
19:13
Меркель и Путин поговорили о Донбассе и саммите «нормандской четверки»
18:33
На Донбассе сегодня ранили военного
17:45
Суд арестовал одного из подозреваемых в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ
17:00
Порошенко снова не пришел на допрос в Госбюро расследований
16:50
Российский медиахолдинг опроверг, что их журналисты попали под обстрел на Донбассе
16:37
Норвегия выделила деньги на капремонт многоквартирных домов в Попасной
16:11
В «ДНР» пригрозили вернуться на участок разведения в Петровском, если там будет Нацгвардия или полиция
15:45
Компания Ахметова закрывает сеть «Брусничка» из-за военных действий на Донбассе и долгов
15:24
Разведение войск у Петровского завершилось
15:14
У Путина допустили проведение встречи «нормандской четверки» до конца года
15:12
Заместитель Рябошапки представил нового прокурора Донецкой области
14:52
Посол Франции: Условия для «нормандской» встречи выполнены, но даты пока нет
14:47
СБУ задержала мошенника, который оформлял соцвыплаты на боевиков «Л/ДНР» и умерших
все новости
ВИДЕО
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
09 ноября, 22:50
Ляшко и Герус подрались в аэропорту «Борисполь» ►
06 ноября, 22:13
Как живут семьи погибших в АТО ►
06 ноября, 15:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция