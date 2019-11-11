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Социолог рассказал, как проводился последний опрос в Донецке и Луганске

11 ноября 2019, 20:19

Социолог рассказал, как проводился последний опрос в Донецке и Луганске

Последнее исследование общественного мнения жителей неподконтрольной части Донбасса проводили около 20 социологов харьковской компании «Нью-имидж маркетинг групп». Об этом «Украинской правде» сообщил директор компании Олег Синаюк.

Он рассказал, что социологи ехали по одному — из Харькова, Сум, Днепра и Полтавы — каждый по своему маршруту. Анкеты печатались на местах.

По словам Синаюка, у них была легенда «без привязки к какой-либо власти». Она должна была «максимально расслабить» респондентов.

По его мнению директора, легенда сработала, потому что отвечать на вопросы отказались лишь 22% человек.

Труднее всего было в Луганске и Донецке.

Синаюк также отметил, что никто из участников проекта не заметил, чтобы среди людей, которые отвечали на вопросы, «была какая-то запуганность».

Однако, по его словам, интервьюеры избегали «ветеранов войны» и людей, которые, как им казалось, могли вызвать «милицию».

10 ноября «Нью-имидж маркетинг групп» совместно с Украинским институтом будущего и «Зеркалом недели. Украина» обнародовали опрос, проведенный с 7 по 31 октября 2019 года среди 1606 респондентов. 800 человек были опрошены в формате face-to-face в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. 

Согласно результатам опроса, 73,4% жителей неподконтрольной властям части Донбасса не желают видеть украинские партии на выборах. 

34% уверены в улучшении своей экономической ситуации в ближайшие 5 лет. Практически столько же — 35,4% — связывают подобное развитие событий с интеграцией в РФ. 

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