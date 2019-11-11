За 2 месяца действия власти перестали поддерживать 20% украинцев

За последний месяц число украинцев, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, уменьшилось на 20%. Об этом говорится в результатах исследования Центра экономических и политических исследований им. Разумкова.



Так, действия власти в сентябре поддерживали 57% опрошенных, в октябре — 45%, а в начале ноября — уже 37,5% респондентов.



«Следовательно, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, сравнялась с долей тех, кто придерживается противоположной точки зрения (35% — прим.)», — отмечают социологи.



Исследование проводилось с 1 по 7 ноября 2019 года во всех регионах страны за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Было опрошено 2015 респондентов.