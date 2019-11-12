Украинский военный был ранен вчера на Донбассе

За минувшие стуки на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



По информации штаба, огонь велся в районе Гнутово, Верхнеторецкого Богдановки (за пределами участка разведения), Широкино, Красногоровки, Старогнатовки, Луганского, Орехово, Пивденного, Новолуганского.



С начала текущих суток боевики огонь не открывали, потерь не зафиксировано, добавили в штабе ООС.