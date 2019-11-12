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Помощник Зеленского уверяет, что не обвинял Порошенко в начале войны на Донбассе

12 ноября 2019, 09:32

Помощник Зеленского уверяет, что не обвинял Порошенко в начале войны на Донбассе

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что никогда не называл пятого президента Украины Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Ермака, он только обсуждал во время общения с временным поверенным США в Украине Уильямом Тейлором и бывшим спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером возможную причастность Порошенко к коррупционным скандалам.

«Я никогда не называл Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе. Мы с господином Волкером, господином Тейлором и [внештатным советником Зеленского] господином Новиковым говорили о возможной причастности Порошенко к коррупционным скандалам, в том числе, в армии», — заявил помощник главы государства.

Ермак отметил, что во время этого разговора он упомянул, что его семьи коснулась война, как и большинства других украинских семей.

«Я хотел бы подчеркнуть необходимость равенства всех перед законом. По моему глубокому убеждению, любые факты воровства и коррупции по отношению к людям, которые защищают нашу свободу, недопустимы и должны быть наказаны», — подчеркнул он.

В своих показаниях Конгрессу США Уильям Тейлор сообщил, что Андрей Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Волкером 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.

ТЕМЫ

Люди
Петр Порошенко Владимир Зеленский Андрей Ермак

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