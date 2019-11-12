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Трамп на этой неделе опубликует стенограмму первого телефонного разговора с Зеленским

12 ноября 2019, 09:53

Трамп на этой неделе опубликует стенограмму первого телефонного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей первой телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Twitter.

«Чтобы продолжать оставаться самым транспарентным президентом в истории, я на этой неделе обнародую стенограмму первого, а значит, и самого важного телефонного разговора с президентом Украины. Я уверен, что вы найдете это волнующим», — сообщил Трамп. Речь идет об апрельском телефонном звонке, когда американский лидер поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

В субботу президент США допустил, что стенограмма, возможно, будет опубликована во вторник. О своих намерениях обнародовать ее Трамп заявлял еще в конце сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам своего участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В США продолжается скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с Владимира Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии считают, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.

Сам Трамп утверждает, что никакого давления на украинского лидера не было.

ТЕМЫ

Люди
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Прочее
США-Украина

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