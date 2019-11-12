Арахамия: Концепции нового законопроекта об «особом статусе» нет

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что в настоящее время никакой новой концепции законопроекта об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ни у одного из субъектов законодательной инициативы не существует. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Нет ни одного концепта относительно особого статуса Донбасса, нового концепта, ни в офисе президента, ни в кабинете министров, ни в парламенте», — сказал Арахамия журналистам после окончания заседания его фракции вечером в понедельник в Киеве, подчеркнув, что других субъектов законодательной инициативы не существует.



Закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года.