Вице-премьер назвал прекращение войны и возврат Крыма условиями для нормализации отношений с РФ

Фактическое состояние войны между Украиной и Российской Федерацией завершится только после возврата оккупированных территорий, в том числе Крыма. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.



«Я за то, чтобы война с Россией закончились. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу "взяли и забыли". Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло», — сказал Кулеба.



«Я понимаю, что может начаться истерика о том, что это "зрада" Украины, что забыли про Крым. Но я глубоко убежден, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Война началась с Крыма — война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать — я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем», — добавил он.



Кулеба отметил, что на сегодня неизвестна сумма, которую Россия должна компенсировать за агрессию на Донбассе.



«Это нужно считать. Там распилили и вывезли заводы, там шахты затоплены, если есть экологическая катастрофа — все эти цифры нужно считать»