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Авария на блокпосте под Донецком: двое погибших, 11 раненых

12 ноября 2019, 10:47

Авария на блокпосте под Донецком: двое погибших, 11 раненых

Два человека погибли и 11 пострадали в результате дорожной аварии вблизи контрольно-пропускного пункта «Александровка» на западе неподконтрольного украинским властям Донецка. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на «Минздрав» при группировке «ДНР».

«В результате аварии два человека погибли, четверо госпитализированы в городскую больницу №14, четверо — в городскую больницу №24, еще трое — в республиканский (Донецкий — прим.) травматологический центр», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. 

Также об этой аварии сегодня писали очевидцы в соцсетях.

Утром в районе КПП «Александровка» произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. По предварительным данным, автобус съехал с проезжей части и перевернулся. Сегодня в Донецке с самого утра наблюдается густой туман.

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