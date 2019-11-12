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Советник Волкера: Белый дом не осудил действий РФ в Керченском проливе по приказу Трампа

12 ноября 2019, 13:06

Советник Волкера: Белый дом не осудил действий РФ в Керченском проливе по приказу Трампа

Госдепартамент США рекомендовал Белому дому публично осудить захват украинских моряков и суден россиянами в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Однако президент США Дональд Трамп не поддержал это. Об этом заявил экс-советник спецпредставителя США в Украине Кристофер Андерсон, передает УНИАН.

По его словам, Трамп ввел «эмбарго на любые заявления», связанные с поддержкой Украины.

В своих показаниях в деле об импичменте Трампа Андерсон рассказал, что украинская сторона постоянно спрашивала у него, почему Белый дом не выражает своей поддержки. В то же время заявление поддержали госсекретарь Майк Помпео и посол США в ООН Никки Хейли.

Андерсон с августа 2017 года работал советником спецпредставителя США в Украине Курта Волкера.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Он попросил Зеленского вместе с генпрокурором «что-то сделать», чтобы возобновить расследование. Зеленский отметил, что осенью генпрокурором станет «на 100% его человек».

Этому предшествовали публикации американских СМИ о том, что Трамп якобы оказал давление на Зеленского в ходе разговора. Президент США отрицает, что давил на украинского коллегу, Зеленский это тоже отрицает.

24 сентября в Палате представителей США демократы запустили процедуру импичмента Трампа.

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