СБУ открыла уголовные дела против российского ведущего Соловьева

Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против ведущего телеканала «Россия 1» Владимира Соловьева. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко у себя в Facebook.



В ответе СБУ, который обнародовал Гончаренко, говорится, что расследования начаты в Северодонецке и Мариуполе по статье 110 Уголовного кодекса — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



«Мое мнение неизменно — хоть следствие будет в Украине, а Володя сюда точно не сунет свой нос, при этом наши службы смогут подать запрос в Италию. Тогда романтика с дачей на озере Комо могут лишить там вида на жительство и внести в санкционные списки», — написал Гончаренко.



Депутат назвал открытие производств большим шагом вперед.