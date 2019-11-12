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Брат Медведчука связан с российским фармацевтическим бизнесом

12 ноября 2019, 15:26

Брат Медведчука связан с российским фармацевтическим бизнесом

Младший брат народного депутата Виктора Медведчука Сергей связан с российским фармацевтическим бизнесом. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на источник на рынке.

По словам собеседника, в последнее время Сергей Медведчук участвует в принятии решений в отношении развития ПАО «Аптечная сеть 36,6» . Крупным акционером этой компании является Московский кредитный банк, подконтрольный концерну «Россиум» Романа Авдеева.

В «Россиуме» агентству сообщили, что Сергей Медведчук назначен советником гендиректора концерна по инвестициям в нефинансовые активы. На вопрос о том, является ли Медведчук инвестором аптечной сети, в концерне не ответили.

Брат Медведчука этим летом пытался попасть в Верховную Раду, однако проиграл на округе в прифронтовом Счастье Луганской области.

Напомним, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует 61% российской компании «НЗНП Трейд», которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России.

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