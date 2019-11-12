«ДНР» может приговорить к смертной казни подростка за убийство и разбой

В «МВД» при группировке «ДНР» заявили, что доказали вину 15-летнего подростка в совершении грабежа и убийстве 22-летней жительницы Горловки минувшим летом.



«В рамках расследования уголовного дела по факту грабежа и убийства 22-летней горловчанки, оперативники установили, что 15-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес жертве несколько ударов по голове, после чего задушил», — отмечается в сообщении пресс-службы «МВД».



Там добавили, что санкция вменяемых злоумышленнику статей предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.



Убийство произошло в середине июня этого года. Отмечается, что фигурант был задержан «полицейскими» «по горячим следам». На момент случившегося ему было 14 лет.