Заседание гуманитарной подгруппы ТКГ не состоялось. Киев предложил взамен видеоконференцию

Украинская сторона предложила завтра, 13 ноября, провести заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер у себя в Facebook.

По ее словам, заседание подгруппы в минске сегодня не состоялось по техническим причинам.



«Интерфакс-Запад» со ссылкой на мид Беларуси сообщал, что в заседании ТКГ сегодня не примут участие Леонид Кучма и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Отмечалось, что Сайдик присоединится к заседанию по видеосвязи.



По информации агентства, Кучма не смог прилететь в Минск из-за тумана в белорусской столице.