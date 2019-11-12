Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик отметил реализацию мер, предусмотренных решением ТКГ о разведении сил и средств на трех пилотных участках на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Сайдика по итогам встречи ТКГ в формате видеоконференции.



Сообщается, что стороны начали возобновленный отвод сил и средств в районе Петровского 9 ноября. Представители боевиков, со своей стороны, сообщили наблюдателям о его завершении в тот же самый день, а украинская сторона - 11 ноября.



«СММ ОБСЕ ожидает официального уведомления сторон о завершении отвода не позднее завтрашнего дня. Также не позднее, чем завтра в районе Петровского должны начаться работы по разминированию», - говорится в заявлении.



Спецпредставитель также отметил, что на участке разведения в Станице Луганской успешно продолжаются работы по ремонту моста через реку Северский Донец. Завершение работ планируется до конца этого месяца.



На участке же разведения в Золотом в настоящее время ведутся работы по разминированию.