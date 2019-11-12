В «ДНР» заявили, что больше не фиксировали подземных толчков в Макеевки

Так называемые власти подконтрольной «ДНР» Макеевки заявляют, что не получали сообщений о новых случаях подземных толчков в поселке Объединенный после остановки работ на шахте «Калиновская-Восточная». Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



В «комитете горного и технического надзора ДНР» утверждают, что шахта не ведет добычу угля и не производит взрывные работы с 8:00 11 ноября.

Подземные толчки, которые прриводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц отмечаются в поселке Объединенный в Макеевке. Местные жители говорят, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом и стала особенно заметной осенью. Люди сообщают, что зачастую толчки происходят вечером и ночью почти в одно и то же время, но бывают и случаи, когда колебания ощущаются утром.



Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами в шахте «Калиновская-Восточная». Есть и другие версии: разработка «копанок», взрывы газа или проблемы с откачкой воды в старых выработках.



В группировке «ДНР» заявляют, что причины подземных толчков им до сих пор неизвестны.