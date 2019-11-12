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Замминистра экономики назвал стоимость земли в случае открытия рынка

12 ноября 2019, 23:07

Замминистра экономики назвал стоимость земли в случае открытия рынка

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий заявил, что в случае открытия рынка земли в Украине цена за гектар будет на уровне 2200 долларов. Об этом он заявил в эфире «Радио НВ».

«Наши расчеты показывают, если мы применяем предложенную модель, которая действует - это будет в среднем 2200 долларов эквивалент за гектар», - сказал он.

По словам Высоцкого, если исходить из ограниченной модели, по которой землю покупать смогут только граждане страны, то цена будет максимум 1500 долларов.

11 ноября президент Владимир Зеленский заверил, что иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума.

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