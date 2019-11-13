Как манипулируют вокруг «особого статуса» Донбасса ►

Представители группировок «ДНР» и «ЛНР», а также некоторые политики в Украине манипулируют «особым статусом» Донбасса, пытаясь навязать выгодное им понимание Минских договоренностей и этого статуса.
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