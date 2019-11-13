В Ровеньках перевернулся автобус: пострадали 8 человек

В неподконтрольном украинским властям городе Ровеньки перевернулся автобус, в результате чего пострадали 8 человек. Как сообщает «МЧС ЛНР», инцидент произошел 12 ноября.



В автобусе находились рабочие, которые ехали делать ремонт в детском загородном лагере «Зарница». Из пояснений водителя следует, что при подъезде к лагерю отказали тормоза, он попытался направить транспортное средство на обочину, где автобус перевернулся на бок.



В салоне находилось 23 человека, 8 из них в возрасте от 27 до 60 лет получили различные травмы, в основном ушибы и вывихи. У двоих мужчин, помимо прочего, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у женщины 48 лет — закрытый перелом ребер. Все пассажиры выбрались из автобуса самостоятельно до прибытия экстренных служб. 1 человек от госпитализации отказался, остальных доставили в травматологическое отделение центральной городской многопрофильной больницы.

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