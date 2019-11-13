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Под Луганском снова стреляли в беспилотник ОБСЕ

13 ноября 2019, 08:42

Под Луганском снова стреляли в беспилотник ОБСЕ

Огонь из стрелкового оружия был открыт в направлении беспилотника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом сообщается в отчете миссии.

Инцидент произошел 11 ноября у поселка Металлист под Луганском. Отмечается, что наблюдатели слышали 5 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 600–800 метров к северо-западу.

Команда миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.

В предыдущий раз огонь по беспилотнику в этом районе велся 5 ноября.

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Металлист Луганск

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