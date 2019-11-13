Под Луганском снова стреляли в беспилотник ОБСЕ

Огонь из стрелкового оружия был открыт в направлении беспилотника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом сообщается в отчете миссии.



Инцидент произошел 11 ноября у поселка Металлист под Луганском. Отмечается, что наблюдатели слышали 5 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 600–800 метров к северо-западу.



Команда миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.



В предыдущий раз огонь по беспилотнику в этом районе велся 5 ноября.