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В «Голосе» объяснили, как хотят заморозить конфликт на Донбассе, выйдя из «Минска»

13 ноября 2019, 09:30

В «Голосе» объяснили, как хотят заморозить конфликт на Донбассе, выйдя из «Минска»

Глава фракции «Голос» в Верховной Раде Сергей Рахманин в интервью «Украинской правде» рассказал, как именно в его политсиле видят процесс замораживания конфликта на Донбассе. По словам Рахманина, это является альтернативой Минским соглашениям.

«Минские соглашения выписаны таким образом, что санкции [против России] в любом случае отменят. Их отменят, если Украина не выполнит Минские соглашения. Их отменят, если Украина выполнит Минские соглашения», — заявил политик.

Он полагает, что если Украина все же выполнит Минские соглашения, то получит неконтролируемую территорию с «изувеченной» экономикой и разрушенной инфраструктурой. «Речь идет о сотнях миллиардов долларов [на восстановление Донбасса], которые нам никто не даст. Ни один из тех, кто обещает помочь в этом, не поможет, только мы выполним Минские соглашения», — подчеркнул Рахманин.

Альтернативой в «Голосе» видят замораживание конфликта путем создания так называемой временной административной полосы на линии соприкосновения. «Ее фиксация означает, что с этого момента прекращаются боевые действия с обеих сторон, и мы постепенно дипломатическим путем доводим до того, что исчезает военная угроза», — пояснил Рахманин.

По его словам, создание такой полосы будет означать, «что мы берем на себя ответственность, что не будем наступать и не будем обстреливать». При этом Рахманин признает, что нет гарантии того, что в прекращении боевых действий и заморозке конфликта будут заинтересованы Россия и лидеры боевиков. «И поэтому я настаивал на том, что это должно быть дело дипломатов, это должно быть дело переговорного процесса», — добавил политик.

Также он полагает, что замораживание конфликта позволит сделать стационарные позиции для украинских военных на Донбассе. «Можем делать здесь базы, военный городок, ротацию, нормальную инфраструктуру, инженерную и жилую для этих людей», — пояснил он.

«И главное. Значит ли это, что такая фиксация ставит крест на военном варианте? Нет, ни в коем случае. Военный вариант рассматривается, но тогда, когда может быть реалистичным», — добавил Рахманин.

На вопрос, означает ли это, что «Голос» фактически предлагает поставить на границе с оккупированным Донбассом стену, лидер фракции ответил: «Стена как физическое сооружение может существовать, а может не существовать. Вопрос того, как это будет выглядеть — это вопрос обсуждения обществом. Но в любом случае это будет линия, демилитаризованная зона. В известной степени даже зона отчуждения. Но это — зона безопасности».

Далее, по словам Рахманина, должен начаться следующий этап, который предполагает, что Украинское государство должно извиниться перед жителями обоих регионов «за то, что не можем вернуть людей и территории прямо сейчас — по объективным причинам».

«Подчеркиваем, что мы не отказываемся от этих людей, от этих территорий. Они — наши, мы обязательно их вернем, мы оставляем за собой такое право. Мы не подписываем мирное соглашение, мы приостанавливаем боевые действия и мы замораживаем ситуацию», — пояснил политик, добавив, что «мы оставляем за собой право всегда, в любой момент вернуть эти территории».

Рахманин подчеркнул, что государство должно помочь переехать жителям оккупации с проукраинскими взглядами: «Мы должны предоставить этим людям право переехать за государственный счет, это должна быть государственная программа. <...> Мы должны обеспечить и тех, кто будет переезжать и из Крыма, и из Донбасса, и тех, кто уже переехал, надлежащими условиями».

На прощлой неделе Сергей Рахманин впервые озвучил идею заморозки конфликта на Донбассе. 

После этого «Голос» выпустил заявление с призывом выйти из Минских соглашений.

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