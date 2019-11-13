Штаб ООС и «ДНР» заявили о начале разминирования у Петровского

На участке разведения войск в районе Петровского и Богдановки Донецкой области началось разминирование территорий. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» начальник пресс-центра операции Объединенных сил Андрей Агеев.



«Сегодня в 12:00 началась пятые сутки практической фазы разведения сил и средств на участке № 3, в частности вторая составляющая — это разминирование самого участка под контролем наблюдательной комиссии ОБСЕ. Как с нашей стороны, так и наблюдатели самой ОБСЕ контролируют разминирование участка со стороны врага», — заявил он.



Агеев уточнил, что согласно утвержденному плану-графику разминирование участка должно занимать до семи суток, но не дольше.



После разминирования начнется демонтаж фортификационных сооружений. «Затем пройдут сутки на верификацию представителями ОБСЕ и только на следующие сутки, после верификации должен начаться демонтаж фортификационных сооружений. Если не будет срывов и не будет провокаций, так и произойдет», — рассказал Агеев.



О начале разминирования у Петровского со своей стороны также сообщила пресс-служба «СЦКК» при группировке «ДНР».

Зеркальное разведение в районе сел Петровское и Богдановка началось в полдень 9 ноября и по факту завершилось 11 ноября.