На Донетчине автомобиль врезался в мост: один погибший, трое пострадавших

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате автомобильной аварии под Торецком, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Инцидент произошел вчера около 23:00 у поселка Новгородское. «21-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на металлическую конструкцию моста. С ним в салоне были трое ребят 18-19 лет», — отметили в полиции.



Так, 19-летний пассажир погиб на месте, двое других пассажиров и водитель были госпитализированы.



По факту ДТП возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Продолжается досудебное расследование.