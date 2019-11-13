Гуманитарная подгруппа не собралась на видеоконференцию: идею не поддержали в РФ и ОБСЕ

Сегодня не состоялось видеоконференция гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы, инициированная украинской стороной.
Как сообщила представительница Украины в подгруппе Валерия Лутковская, видеоконференция, предложенная после того как подгруппа не собралась в Минске, не нашла поддержки у остальных участников (РФ, ОБСЕ).
«Мы не обсудим не только вопрос взаимного освобождения, мы не обсудим вопрос поиска и передачи тел тех, кто считается пропавшим без вести, мы не обсудим вопрос открытия новых пунктов пропуска. Это не интересно ни участникам переговоров, ни нашему модератору», — написала Лутковская.
«Мне жаль, что в этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ», — заявила она.
По ее словам, сепаратисты не подтверждают никого из списков украинской стороны.
По данным СБУ по состоянию на 1 ноября, боевики удерживают в плену 244 человека.