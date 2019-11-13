Арахамия прогнозирует 245 голосов за законопроект о рынке земли

У фракции «Слуга народа» в Верховной Раде достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении законопроект об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.



«Если сейчас бы голосовали, мой прогноз — 245 голосов», — отметил глава фракции монобольшинства в разговоре с журналистами в кулуарах парламента.



Также он выступает за внесение правок в законопроект между первым и вторым чтением.

Сегодня Верховная Рада рассматривает законопроект № 2178-10 о создании рынка земли и 10 альтернативных документа. При этом парламентская трибуна была заблокирована депутатами «Батькивщины» и ОПЗЖ.



Все фракции, кроме «Слуги народа», выступили за то, чтобы отложить рассмотрение законопроекта о рынке земли.



Правительство обещает открыть рынок земли в октябре 2020 года. Президент Владимир Зеленский пообещал, что землю не будут продавать иностранцам и зарубежным компаниям.