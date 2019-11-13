Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Даты встречи в «нормандском формате» по-прежнему нет, заявили в Берлине

13 ноября 2019, 16:31

Даты встречи в «нормандском формате» по-прежнему нет, заявили в Берлине

Даты саммита в «нормандском формате» по-прежнему нет, но планы провести встречу все еще актуальны. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Все еще не могу назвать даты, но переговоры, нацеленные на то, чтобы подготовить такую встречу в скором будущем, продолжаются», — цитирует его «Сегодня».

По его словам, есть «общее намерение» провести саммит в «нормандском формате».

Зайберт добавил, что правительство ФРГ положительно оценивает недавние успехи при разведении войск возле Петровского на Донбассе.

Сегодня в Кремле заявили о позитивной динамике в подготовке к проведению саммита «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия).

11 ноября, завершилось разведение сил и средств сторон на третьем пилотном участке Богдановка-Петровское в Донецкой области.

Разведение уже произошло на двух участках: в Станице Луганской и в районе города Золотое Луганской области.

Разведение на трех участка — одно из условий проведения саммита «нормандской четверки».

ТЕГИ

Прочее
Нормандский формат
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:37
«ДНР» посадила дончанина в тюрьму, обвинив в пособничестве «террористам»
12:25
«ДНР» запретила СМИ посещать позиции своих боевиков. Даже российским
11:55
«ЛНР» приговорила жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
09:21
ООН отправила гуманитарную помощь на неподконтрольный Донбасс
08:42
Под Луганском снова стреляли в беспилотник ОБСЕ
07:53
В Ровеньках перевернулся автобус: пострадали 8 человек
07:42
Как манипулируют вокруг «особого статуса» Донбасса ►
22:11
В «ДНР» заявили, что больше не фиксировали подземных толчков в Макеевки
20:50
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:58
«ДНР» может приговорить к смертной казни подростка за убийство и разбой
14:17
Рада предварительно поддержала льготы для абитуриентов из оккупации
13:03
Стали известны подробности смертельного ДТП с пассажирским автобусом под Донецком
11:15
В центре Донецка произошло двойное убийство
10:47
Авария на блокпосте под Донецком: двое погибших, 11 раненых
23:07
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
17:21
Минобороны предоставило ГБР доступ к стратегическому плану ВСУ
16:31
Даты встречи в «нормандском формате» по-прежнему нет, заявили в Берлине
16:00
Тимошенко заявила об уходе «Батькивщины» в оппозицию. В «Слуге народа» не удивлены
15:54
Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке к саммиту «нормандской четверки»
15:22
Рада предварительно одобрила открытие рынка земли
15:00
Арахамия прогнозирует 245 голосов за законопроект о рынке земли
14:41
Глава фракции «Слуга народа» не поддержал высказывание Коломойского о России
14:37
«ДНР» посадила дончанина в тюрьму, обвинив в пособничестве «террористам»
14:14
На Донетчине автомобиль врезался в мост: один погибший, трое пострадавших
14:10
Гуманитарная подгруппа не собралась на видеоконференцию: идею не поддержали в РФ и ОБСЕ
13:54
Штаб ООС и «ДНР» заявили о начале разминирования у Петровского
13:29
Коломойский выступил за улучшение отношений с Россией
12:32
В Раде заблокировали трибуну. Рассмотрение законопроекта о рынке земли все же началось
12:29
СМИ: Зеленский намекнул «слугам», что за митингами против рынка земли стоит Коломойский
12:25
«ДНР» запретила СМИ посещать позиции своих боевиков. Даже российским
все новости
ВИДЕО
В Раде заблокировали трибуну. Рассмотрение законопроекта о рынке земли все же началось
13 ноября, 12:32
Как манипулируют вокруг «особого статуса» Донбасса ►
13 ноября, 07:42
Сивохо назвал первый шаг по реинтеграции Донецка и Луганска
12 ноября, 08:19
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция