ЛОГА: Деньги для шахтеров «Первомайскугля» уже нашли

Деньги для погашения задолженности по зарплатам перед шахтерами ГП «Первомайскуголь» нашлись. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



«Работаем с бухгалтерами ГП "Первомайскуголь", "Лисичанскуголь" и государственной казначейской службой, чтобы срочно провести все документы и шахтеры получили зарплату», — написал он в Facebook.

Горняки госпредприятия «Первомайскуголь» в Луганской области вторые сутки отказываются подниматься на поверхность, требуя погасить задолженность по зарплате. Забастовку 12 ноября начали 45 горняков первый смены шахты «Горская», сегодня к ним присоединись 19 сотрудников шахт «Тошковская» и «Карбонит».



По информации главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, задолженность перед шахтерами «Первомайскугля» составляет 244, 44 млн гривен.