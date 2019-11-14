Украинец Мазур, которого задержали в Польше по запросу РФ, вернулся в Украину

Сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур, которого задержали в Польше по запросу России, вернулся в Украину. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова у себя в Facebook.



По ее словам, консул лично сопровождал Мазура во время возвращения в Украину.





Игорь Мазур был задержан 9 ноября на польском пограничном пункте Дорогуск по запросу России. До работы в секритариате омбудсмена он был участником боевых действий на Донбассе (позывной «Тополь»). В Польшу Мазур ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек.

В России украинца обвиняют в том, что якобы в 1994-2000 годах он участвовал в боевых действиях в Чечне.



В этом деле фигурируют также украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывшие украинские политзаключенные в РФ Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и РФ 7 сентября.



10 ноября польская прокуратура отпустила Мазура на поруки украинского консула в Люблине.