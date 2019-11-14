Глава СБУ выступил за продажу SIM-карт по паспорту

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов поддержал идею продажи SIM-карт по паспорту, так как это облегчит работу по поиску людей, которые ложно сообщают о минировании объектов инфраструктуры.



«Это не всем нравится, но сим-карты нужно продавать по паспорту. Я, с одной стороны, понимаю, сколько ресурса тратится на реагирование на такие сообщения [о заминировании]. С другой стороны, я даже не хочу представлять ситуацию, когда правоохранительные органы перестанут реагировать на них. Ведь если хоть один из них окажется правдивым, то последствия будут непоправимые», — сказал Баканов в интервью «Главкому».



Начальник СБУ добавил, что если карта будет продана по паспорту, найти «минера» будет проще. «Нужны изменения в законодательство, которые не всем придутся по вкусу: продавать сим-карты по паспорту. Если карта будет продана по паспорту, "выйти" на "минера" будет проще», — отметил он.



Однако, по словам Баканова, «и это не решит проблему полностью, потому что часто сообщения о минировании присылают по электронной почте».