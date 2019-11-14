Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Отменили экономическое рабство». Зеленский поблагодарил «слуг народа» за голосование по рынку земли

14 ноября 2019, 08:20

«Отменили экономическое рабство». Зеленский поблагодарил «слуг народа» за голосование по рынку земли

Президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов фракции «Слуга народа» за то, что они в первом чтении проголосовали за закон об открытии рынка земли.

Видеообращение президента в среду вечером опубликовал Telegram-канал «Темный рыцарь» (глава фракции СН Давид Арахамия подозревает, что его ведет один из депутатов). По всей видимости, Зеленский записал видео только для парламентариев провластной фракции.

«Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от "Слуги народа". Сегодня была очень трудная работа [...] Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство. Каждый украинец станет собственником своей земли. Я думаю, это обязательно запишут в учебниках истории, которой каждый из вас сегодня стал автором. Спасибо», — сказал Зеленский.

Читайте также:

В «Слуге народа» выступили за рынок земли словами о «похоронах коммунизма» и «миньонах России»

13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об открытии рынка земли, который с 1 октября 2020 года отменяет запрет на продажу земель сельхозназначения.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Рынок земли
Организации
Слуга народа

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:13
Россия снова отправила «гумконвой» на Донбасс. Уже пятую неделю подряд
22:44
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:37
«ДНР» посадила дончанина в тюрьму, обвинив в пособничестве «террористам»
12:25
«ДНР» запретила СМИ посещать позиции своих боевиков. Даже российским
11:55
«ЛНР» приговорила жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
09:21
ООН отправила гуманитарную помощь на неподконтрольный Донбасс
08:42
Под Луганском снова стреляли в беспилотник ОБСЕ
07:53
В Ровеньках перевернулся автобус: пострадали 8 человек
07:42
Как манипулируют вокруг «особого статуса» Донбасса ►
22:11
В «ДНР» заявили, что больше не фиксировали подземных толчков в Макеевки
20:50
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:58
«ДНР» может приговорить к смертной казни подростка за убийство и разбой
14:17
Рада предварительно поддержала льготы для абитуриентов из оккупации
13:03
Стали известны подробности смертельного ДТП с пассажирским автобусом под Донецком
11:15
В центре Донецка произошло двойное убийство
все новости
10:29
Кабмину рекомендуют отложить соглашение с РФ о рыболовстве в Азовском море
10:06
Украинские пиротехники начали искать мины на линии соприкосновения у Петровского
10:05
СМИ: У Зеленского не рассматривают вариант одностороннего выхода из «Минска»
09:13
Россия снова отправила «гумконвой» на Донбасс. Уже пятую неделю подряд
09:10
У СБУ нет доказательств, что акция «Нет капитуляции» была проплачена
08:51
В РФ заявили, что гражданство в Ростовской области получили более 170 тысяч жителей Донбасса
08:21
Семья из Широкино отсудила компенсацию в 1 млн гривен за гибель члена семьи в ходе военных действий
08:20
«Отменили экономическое рабство». Зеленский поблагодарил «слуг народа» за голосование по рынку земли
08:01
Глава СБУ выступил за продажу SIM-карт по паспорту
07:42
Суд отпустил организатора покушения на Бабченко
07:30
Украинец Мазур, которого задержали в Польше по запросу РФ, вернулся в Украину
22:44
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:22
Луганская область получила деньги для бастующих шахтеров
21:26
Тейлор подтвердил, что военную помощь Украине связывали с расследованием против Burisma
20:34
Ультрас «Динамо» об обвинениях в расизме: Симулировали звук совы, а не обезьяны
все новости
ВИДЕО
В Раде заблокировали трибуну. Рассмотрение законопроекта о рынке земли все же началось
13 ноября, 12:32
Как манипулируют вокруг «особого статуса» Донбасса ►
13 ноября, 07:42
Сивохо назвал первый шаг по реинтеграции Донецка и Луганска
12 ноября, 08:19
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция