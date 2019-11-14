«Отменили экономическое рабство». Зеленский поблагодарил «слуг народа» за голосование по рынку земли

Президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов фракции «Слуга народа» за то, что они в первом чтении проголосовали за закон об открытии рынка земли.



Видеообращение президента в среду вечером опубликовал Telegram-канал «Темный рыцарь» (глава фракции СН Давид Арахамия подозревает, что его ведет один из депутатов). По всей видимости, Зеленский записал видео только для парламентариев провластной фракции.



«Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от "Слуги народа". Сегодня была очень трудная работа [...] Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство. Каждый украинец станет собственником своей земли. Я думаю, это обязательно запишут в учебниках истории, которой каждый из вас сегодня стал автором. Спасибо», — сказал Зеленский.

13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об открытии рынка земли, который с 1 октября 2020 года отменяет запрет на продажу земель сельхозназначения.