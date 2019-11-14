Семья из Широкино отсудила компенсацию в 1 млн гривен за гибель члена семьи в ходе военных действий

Жовтневый суд Мариуполя удовлетворил иск двух жителей Широкино о возмещении морального вреда в размере 1 млн гривен из-за смерти члена семьи в ходе военных действий в селе. Об этом сообщает Восточноукраинский центр общественных инициатив.



«Возместить [...] * за счет средств Государственного бюджета Украины моральный ущерб, вследствие гибели мужа - [...] в размере 500 000 гривен путем взыскания с Государственной казначейской службы Украины. Возместить [...] за счет средств Государственного бюджета Украины моральный ущерб, вследствие гибели отца - [...] в размере 500 000 гривен путем взыскания с Государственной казначейской службы Украины», - говорится в решении суда.



Мужчина погиб 15 февраля 2015 в Широкино в результате пулевого ранения. В это время в селе велись активные боевые действия. Тело мужчины нашли во дворе его дома.



Пострадавшие пока не желают, чтобы их фамилии обнародовались.