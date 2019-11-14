У СБУ нет доказательств, что акция «Нет капитуляции» была проплачена

У Службы безопасности Украины нет достоверных ведомостей о подкупе участников акций «Нет капитуляции». Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов в интервью «Главкому».



«У нас нет достоверных сведений, подтверждающих этот факт. Вопросами протестных акций в СБУ занимается Департамент защиты национальной государственности. Конечно, мы за этим наблюдаем», — сказал начальник спецслужбы. Он отметил, что у СБУ нет соответствующего уголовного производства.



Баканов подчеркнул, что демократия — не лучшая форма правления, но лучшей еще не придумали. «Надо понимать, что общественные организации имеют право собирать деньги и тратить их — в том числе, на акции. Этот момент, возможно, требует законодательного урегулирования. Но если мы выступим с такой инициативой, то вы же первые скажете, что это наступление на демократию в Украине», — добавил глава СБУ.

В середине октября глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что передал в СБУ доказательства подкупа участников акций «Нет капитуляции».



Протестные акции «Нет капитуляции» прошли в Киеве и других городах после согласования Украиной «формулы Штайнмайера».