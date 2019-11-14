Украина передала ноту Японии из-за выступления команды «ДНР» на турнире по карате

Посольство Украины в Японии передало в МИД Японии ноту из-за участия представителей так называемой «ДНР» в турнире по карате, проведенного организацией «Всемирная федерация каратеномити» в Токио 7-10 ноября. Об этом сообщается на странице украинского диппредставительства в Facebook.



Как отмечается, представитель секретариата этой организации подтвердил факт приглашения для участия в указанном турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно неподконтрольной части Донецкой области Украины.



«В рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИД Японии указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны», - говорится в сообщении.



Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого происшествия.



Как сообщает посольство, Всемирная федерация каратеномити (KFW) является частной организацией, ее направление каратэ — малоизвестно как в Японии, так и в целом в мире. О малоизвестности KFW также пишет проект «По той бік новин», который занимается провекрой новостей.

Фото: ДАН

Некоторые СМИ начали трактовать участие каратистов из Донецка на этом турнире как признание «ДНР» Японией.