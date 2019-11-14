У Зеленского договорились с металлургами о 12% ренте на руду

Ставка рентной платы за пользование недрами для добычы железной руды будет повышена до 12%. Как сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, такая договоренность была достигнута с ассоциацией металлургов.



Общаясь с журналистами в кулуарах парламента, он отметил, что изначально шла речь о повышении ренты до 14-15%. «Мы общались [с ассоциацией металлургов] и Офис президента подключался. У нас была рабочая группа», — сказал Арахамия.



Он отметил, что металлурги выдвинули свои аргументы и предостережения. «Например, сейчас цена железной руды на мировых рынках очень хорошая, но есть негативный прогноз, что она опустится на 40%. Они сказали, что если мы поднимем ренту на 14%, то есть очень большая угроза, что треть металлургических комбинатов вообще остановятся», — рассказал Арахамия.



«Мы даже 15% хотели, а не 14%. А они хотели 10%. И где-то на 12% мы сошлись. Это нормальный процесс согласования», — подчеркнул глава провластной фракции.

Речь идет о размере ренты, которая будет указана в законопроекте № 1210.



С 2016 года ставка ренты на добычу железной руды составляет 8%. Кроме того, сейчас к ставке рентной платы применяется коэффициент 1,1.