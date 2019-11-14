ООН: В октябре на Донбассе погибли два человека, еще 10 получили ранения

Двое гражданских погибли и 10 получили ранения в октябре в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека.



С начала 2019 года миссия зафиксировали 155 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 25 погибших и 130 раненых.



«Это на 40% меньше, чем за тот же период 2018 года. Это – самое меньшее количество потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта», - отметили в организации.



По меньшей мере 3 тысячи 345 гражданских лиц погибли в результате конфликта за весь его период с 2014 года.