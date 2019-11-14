Путин не видит смысла во встрече с Зеленским до саммита «четверки»

Президент России Владимир Путин не видит смысла во встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским до саммита в «нормандском формате» (Украина, РФ, Франция, Германия). Об этом он заявил на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.



«О встрече до "нормандского формата" речи не идет, поскольку мы договорились, что будет встречаться в "нормандском формате". Мы же все равно будем встречаться, зачем суетиться и бегать на неподготовленной встрече. Не думаю, что в этом кто-то заинтересован», — сказал Путин.



Он отметил, что у него с Зеленским есть «полный контакт, но нам нужно подойти к каким-то решениям».



Президент РФ также подтвердил приверженность сохранению «нормандского формата».



«В принципе, "нормандский формат" и встреча возможны. Кроме "нормандского формата" другого механизма то нет. Ма за его сохранение», — подчеркнул Путин.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что даты встречи лидеров «нормандского формата« по-прежнему нет, однако выразил надежду, что в ближайшее время она будет определена.



11 ноября, завершилось разведение сил и средств сторон на третьем пилотном участке Богдановка-Петровское в Донецкой области.



Разведение уже произошло на двух участках: в Станице Луганской и в районе города Золотое Луганской области.



Разведение на трех участка — одно из условий проведения саммита «нормандской четверки». Вторым условием называлось согласование «формулы Штайнмайера», которое произошло 1 октября.