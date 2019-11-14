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Новые улики против РФ в деле МН 17 и условия Путина. Главное за день

14 ноября 2019, 22:45

Новые улики против РФ в деле МН 17 и условия Путина. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 14 ноября.

Политика

Министр иностранных дел Вадим Пристайко допустил возможность выхода Киева из Минских договорённостей в случае их безрезультатности.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развести вооружение вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе.

Путин предупредил, что урегулирование на Донбассе «зайдет в тупик» в случае отказа Верховной Рады Украины продлевать закон об «особом статусе».

Путин заявил, что если Украина введет полицию и Национальную гвардию на участки разведения, то боевики «ДНР» и «ЛНР» ответят зеркально.

В 2014 году Москва направляла «ДНР» проект так называемой конституции об объявлении «конфедерации» с «ЛНР». Об этом следует из разговора между помощником президента России Владиславом Сурковым и на тот момент «премьер-министром ДНР» Александром Бородаем. Их перехваченный разговор опубликовало следствие по МН17.

Права человека

«ДНР» приговорила гражданина Мазурова С.Ю. к 14 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в сотрудничестве с СБУ.

Боевые действия

Двое гражданских погибли и 10 получили ранения в октябре вследствие военных действий на Донбассе.

Общество

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утверждает, что с конца апреля российские паспорта получили более 170 тысячи жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса.

«ДНР» готовится исключить украинский язык из обязательной школьной программы.

Совместная следственная группа опубликовала новые телефонные перехваты, из которых следует, что Россия контролировала «ДНР» и «ЛНР» во время крушения самолета «Боинг 777» рейса МН17.

Международный комитет Красного Креста направил в сторону Донецка медицинское оборудование, лекарственные средства, комплектующие к системам водоснабжения весом 11,6 тонны.

В Донецк и Луганск также прибыл «гуманитарный конвой» из России, 91-й по счету с начала вооруженного конфликта.

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