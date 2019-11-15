Украинский военный умер от полученных на Донбассе ранений

Пророссийские боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий умер от полученных ранений. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП. <...> В результате обстрелов, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил» — говорится в сообщении



В штабе уточнили, что огонь велся районе Каменки, Песок, Новомихайловки, Широкино, Гнутово, Красногоровки, Желобок, Новолуганское, Луганское, Новотошковское, Орехово.



«С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет», — подытожили в штабе ООС.