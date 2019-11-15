Бородай жаловался Суркову, что Пушилин нанял киллера, чтобы убить его

Летом 2014 году тогдашний «председатель правительства» при группировке «ДНР» Денис Пушилин нанял киллера, чтобы убить россиянина Александра Бородая, который занимал кресло «премьер-министра ДНР». Об этом стало известно из перехвата телефонного разговора, который обнародовала Международная следственная группа (JIT) по расследованию дела МН17.



В этом разговоре, который датируется 3 июля 2014-го, Бородай говорит помощнику президента России Владиславу Суркову: «Пушилин нанял киллеров, чтобы убрать меня от [Александра] Захарченко. Очень смешно <...> Захарченко снял показания киллера на видео».



Сурков на это ответил, что Пушилин «бегает по Москве», а также является человеком полевого командира боевиков в Горловке Игоря «Беса» Безлера. В свою очередь Бородай отметил, что в курсе этой информации. «То, что в Москве считается тайной, известно всему городу Донецку», — сказал тогдашний «премьер ДНР».

В рамках этого же разговора Сурков рассказал Бородаю, что встречался с украинским миллиардером Ринатом Ахметовым в Москве.Также помощник президента РФ просил Бородая переголосовать «конституционный акт Новороссии», потому что его помощники «немного напортачили» отправили не тот вариант.



Пресс-секретарь Ахметова факт его встречи с помощником президента РФ не подтвердила и не опровергла. При этом она отметила, что, по убеждению Ахметова, «мир нужно искать за столом переговоров».



По информации Reuters и других источников, помощник президента РФ Владислав Сурков является кремлевским куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление. Также Сурков на уровне советников глав государств участвует в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Украине.



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией. Также помощник президента РФ находится в санкционном списке Украины.