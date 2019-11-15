За незаконные перевозки из оккупации двое жителей Луганщины оштрафованы на 200 тысяч гривен

Лисичанский городской суд оштрафовал двух жителей Луганской области на 100 тысяч гривен каждого за организацию незаконных перевозок из подконтрольных боевикам районов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Двое жителей Луганской области перевозили людей из неподконтрольных властям территорий на территорию РФ, а оттуда — на подконтрольную Украине территорию. В частности, людей возили по маршруту Кадиевка (Стаханов) — РФ — Харьков и обратно.



Перевозки вне установленных пунктов пропуска осуществлялись с сентября 2015 года.



Мужчинам инкриминируют ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой).



По данным следствия, подозреваемые зарегистрировали свой бизнес на подконтрольной боевикам «ЛНР» территории области.



В ходе досудебного расследования подозреваемые признали вину в полном объеме и дали показания, изобличающие организаторов преступной группы. Между ними и прокурором заключено соглашение о признании вины.



Досудебное расследование в отношении других участников преступной группировки продолжается.