«Нафтогаз» отреагировал на предложение Путина

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев связал предложение по газу от президента РФ Владимира Путина с уменьшением доли «Газпрома» на рынке ЕС до 32%. Ранее Путин заявил, что в случае прямых поставок газа готов снизить цену для Украины «до 20 и даже до 25%».



«Нафтогаз никогда не отказывался покупать газ у Газпрома по справедливым рыночным ценам. Ситуация здесь диаметрально противоположная — это Газпром отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту», — написал Коболев в Facebook.



Глава «Нафтогаза» также опроверг слова Путина о том, что ситуация с транзитом газа через Украину усложняется новым иском «Нафтогаза».



«Нафтогаз не подавал новых исков против Газпрома. Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас «Газпромом», — добавил он.

«Газпром» назвал главным условием заключения контракта с «Нафтогаза» отказ от взаимных претензий.



В начале ноября «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома» на общую сумму порядка 12 миллиарда долларов. По словам исполнительного директора компании Юрия Витренко, речь идет о контракте на поставки газа.



Прежний десятилетний договор о транзите между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года.