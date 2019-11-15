В Киеве исключили новые разведения войск на Донбассе до «нормандской» встречи

Глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Завитневич (фракция «Слуга народа») заявил, что до проведения встречи лидеров в «нормандском формате» новые разведения войск проводить не планируют. Об этом он сказал в интервью украинской службе BBC.



По словам Завитневича, Генштаб изучает другие участки на 400 километровой линии соприкосновения, но приказов для дальнейшего разведения не было.



«Никаких задач ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили. Приказ четкий — три населенных пункта и далее ждем встречи нашего президента в "нормандском формате". По ее результатам, видимо, будет приниматься решение о разведении», — сказал Завитневич.



Глава комитета добавил, что по имеюзейся у него информации, встреча «нормандской четверки» должна состояться до конца года.

Вчера президент России Владимир Путин выступил за разведение войск по всей линии соприкосновения на Донбассе. Ранее такю идею озвучивал и Владимир Зеленский.