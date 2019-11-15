El Espanol: Суд Барселоны закрыл дело против Фирташа из-за нехватки доказательств

Суд Барселоны после четырех лет расследования принял решение прекратить уголовное производство по делу об отмывании денег в отношении 17 человек, в том числе украинского олигарха Дмитрия Фирташа, по требованию адвокатов подсудимого. Об этом сообщает El Espanol.



«Собранные на данный момент материалы расследования, основываются исключительно на подозрениях и не содержат весомых доказательств, указывающих на наличие признаков преступления, совершенного кем-либо из обвиняемых», - заявил судья Игнасио Санчес.



Антикоррупционная прокуратура Испании в ноябре 2016 просила выдать постановление об аресте и выдаче Дмитрия Фирташа, который живет в Вене. Запрос испанских прокуроров был отклонен в августе 2017 австрийский судом. После чего адвокаты Дмитрия Фирташа требовали закрыть дело, возбужденное против него в Испании, ссылаясь в обоснование отказа в экстрадиции, содержащегося в решении австрийского суда.

Председатель совета группы компаний Group DF Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. При прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму 18,5 млн долларов хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США компании Boeing. Фирташ все обвинения отвергает и называет их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы на Украине.