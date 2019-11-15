Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 15 ноября.

Политика

Участники «нормандского формата» согласовали дату встречи лидеров на 9 декабря в Париже, сообщили в Офисе президента Украины. По информации источников «Коммерсанта» в российских госструктурах, на саммите будет обсуждаться «особый статус», вопросы безопасности, амнистии и выборов.



Европейский союз в очередной раз призвал все страны оказывать содействие следствию и поиску виновных в крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила гражданина И.Ф. Назаренко к 11 годам заключения по обвинению в «шпионаже» в пользу СБУ.



Ко Дню заключённого писателя в Киеве и Львове прошли акции в поддержку журналиста Станислава Асеева и других представителей медиа, удерживаемых в плену боевиков «ДНР/ЛНР» и аннексированном Крыму.



Общество



Сепаратистский телеканал «Юнион» показал десятерых жителей поселка шахты «Трудовская» на окраине Донецка, которые согласно сообщению, уже шестой год живут в бомбоубежище. В оккупационной «администрации» Петровского района сказали, что о ситуации знают, но восстановить жилье этих людей невозможно, так как угроза обстрела «постоянная» и нет гарантий безопасности для строителей и самих жителей.



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