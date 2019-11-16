В Донецке рассказали о «наплыве» беременных подростков

На подконтрольной группировке «ДНР» территории ежегодно растет процент беременных подростков. Об этом говорилось на медицинском форуме в Донецке, сообщает сепаратистский телеканал «Первый республиканский».



«Сейчас такой наплыв, что мне даже немного тоскливо становится. Почему? Беременность у юных — она не планированная, нежеланная, в браке они не состоят», — сказала в комментарии телеканалу профессор кафедры акушерства и гинекологии Эльвира Яковлева.



При этом в сюжете не приводят статистику таких беременностей.



В тезисах докладов «минздрава ДНР» за 2018 год отмечалось, что подростки плохо осведомлены о средствах контрацепции. Кроме этого, фиксируется высокий процент прерывания беременности. При чем, согласно информации «минздрава», в 80% случаях инициаторами абортов являются родители беременных девушек. В 94% случаев подростки беременеют повторно.

В Донецке рассказывали, что всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного креста поставляют лекарства от ВИЧ и туберкулеза, а также инсулины для людей с диабетом.



На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области сохранилась сеть общественных активистов, которая помогает людям с ВИЧ-положительным статусом.