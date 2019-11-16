В Генштабе назвали предварительную причину взрывов в Балаклее

Предварительной причиной взрывов на территории военных складов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание двигателя к ракетам ЗМ9 зенитно-ракетного комплекса «Куб». Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.



«Вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", состоялось его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.



15 ноября во время планового уничтожение боеприпасов на складах в Балаклее прозвучало около 20 взрывов., в результате которых двое военнослужащих-сапера погибли, еще пятеро получили ранения.



В связи с этим начато уголовное производство по ч.3 ст.425 (халатное отношение военного служебного лица к службе, причинившее существенный вред, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.