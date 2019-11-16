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Гиркин после перехвата JIT рассказал о «штабе» и допустил попадание на скамью подсудимых

16 ноября 2019, 13:28

Гиркин после перехвата JIT рассказал о «штабе» и допустил попадание на скамью подсудимых

Бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) признал, что следователи по делу о крушении рейса МН17 перехватили его телефонный разговор от 2014 года с тогдашним «премьер-министром» группировки Александром Бородаем. Реакцию на обнародование записи Гиркин опубликвал у себя во «Вконтакте».

В отчете JIT приведен перехват разговора от 13 августа 2014 года, в котором Гиркин объявил о своем отъезде и сообщил Бородаю, что он «возвращается к штабу». В связи с этим, у следователей возникли вопросы к свидетелям: «Кто отдавал приказы Гиркину и Бородаю летом 2014 года? Какова была роль членов "Штаба" в этом?».

Сам Гиркин на своей странице в соцсети ответил так: «<...> у меня в Донецке таки был "свой" Штаб. Собственный. Мною лично возглавляемый. <....> роль членов Штаба заключалась в организации выполнения тех задач, которые я ставил подчиненным подразделениям ополченцев <...>».

Также бывший командир боевиков допустил, что российские власти его могут выдать голландскому следствию. «Даже если случится такое безобразие, что я попаду в руки этих "служителей закона" (ничего нельзя исключать, а предательства в Кремле — тем более) — их судилище в моих глазах будет всего лишь судилищем торжествующего (но от этого не менее подлого) врага», — подчеркнул Гиркин.

Ранее Гиркин исключал возможность быть выданным следствию, так как по его мнению, в этом не заинтересованы власти РФ.

Совместная следственная группа опубликовала телефонные перехваты и свидетельства, из которых следует, что Россия контролировала «ДНР» и «ЛНР» во время крушения самолета «Боинг 777» рейса МН17. Следствие призвало откликнуться новых свидетелей.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.

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