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РФ: Возврат украинских кораблей не связан с саммитом «нормандской четверки»

16 ноября 2019, 14:52

РФ: Возврат украинских кораблей не связан с саммитом «нормандской четверки»

Возврат трех украинских кораблей, захваченных в Керченском проливе, не связан с подготовкой к предстоящему саммиту «нормандской четверки», заявили в Министерстве иностранных дел России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — сказали в МИД РФ, отметив, что сделано это должно быть «под гарантии сохранности» кораблей как вещественных доказательств.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что «принято принципиальное решение вернуть эти суда», и что стороны согласовывают дату и точное время передачи этих кораблей. Издание отмечало, что «проблемный вопрос должен быть урегулирован до саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря».

25 ноября российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.

24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков. Москва отказалась выполнять решение.

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