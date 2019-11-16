В жилом доме на Донетчине найден схрон с гранатометами

Вблизи Чермалыка Донецкой области обнаружен тайник с боеприпасами боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).



Военные совместно с сотрудниками СБУ изъяли из схрона три РПГ-22, две сотни патронов калибра 5,45, четыре тротиловые шашки, 11 зарядов к подствольному гранатомету и другие боеприпасы. Оружие хранилось в подвале одного из жилых домов.



Открыто уголовное производство по факту «покушения на преступление и террористический акт, создающий опасность для жизни и здоровья человека».