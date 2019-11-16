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Разумков отверг разговоры об отказе от ОРДЛО

16 ноября 2019, 21:36

Разумков отверг разговоры об отказе от ОРДЛО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил против идеи отказа от неподконтрольной части Донбасса.

«Я не принимаю такие разговоры. Это сродни тому, что человек решил бы отрезать себе руку, потому что ее нужно мыть. Многие из живущих в ОРДЛО людей остались на оккупированной территории вынужденно. Это наша земля. Главная ценность любого государства — его граждане и его территории», — сказал он в интервью «Фокусу».

Также спикер Рады напомнил, что новый закон об «особом статусе» Донбасса необходимо принять уже до Нового года, так как нынешний действует до 31 декабря. «Чтобы сказать, что придется менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате". Когда она состоится, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями», — отметил Разумков.

Волну акций протеста против «формулы Штайнмайера» он объяснил «проблемами коммуникации с обществом». При этом он заверил, что позиция президента Владимира Зеленского остается неизменной. «Как и красные линии, о которых он говорил», — добавил спикер Рады.

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